Un lettore: "La panchina del Bottalino e da un anno che è danneggiata"

Buongiorno direttore circa,

un anno fa veniva segnalata da altro vostro lettore, il danneggiamento di una delle panchine del punto di sosta al Bottalino. Ad oggi neanche la bellissima festa del passaggio del Giro d'Italia ha fatto si che venisse riparata e pensare che basterebbe veramente poco per risistemarla. Che peccato.

Mi auguro che in futuro ci sia più attenzione verso la città di Biella, per citare alcune cose, dal verde pubblico con aiuole abbandonate a se stesse, alle strade piene di buchi, lavori stradali successivamente rappezzati in malo modo. Non basta fare belle piazze, bisogna anche mantenere in modo decoroso le cose esistenti. Sono certo che Biella meriti di più. La ringrazio.

Cordiali saluti