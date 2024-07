Una lettrice: "Mi hanno danneggiato l'auto e non ho trovato né testimoni né il responsabile"

Buongiorno sono felice per il signore che nei giorni scorsi grazie ai social ha trovato chi gli ha danneggiato l'auto in piazza Duomo a Biella. A me è successa esattamente la stessa cosa un mese fa e non ho avuto la fortuna di trovare né testimoni né il responsabile del mio grave incidente.

Credetemi se non ci fosse stata l'amica del signore che gli ha dato delle informazioni, nessuno di quelli che guidano i furgoni in centro si sognano di autodenunciarsi.

Grazie per l'attenzione scusate lo sfogo.