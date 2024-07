Riceviamo e pubblichiamo:

“Ieri, sabato 13 luglio, alle 17.30, in alta Valsessera, il torrente Ponzone si presentava così, con tanto di schiuma. È stato chiamato il numero unico d'emergenza e sono stati condivisi con l'arpa video e foto per segnalare la situazione. Le fotografie sono state scattate in zona valle Fredda, nel comune di Pray".