AM Impianti SPB prima nel girone di U16 UISP

SPB Monteleone Trasporti alla conclusione per tutti i campionati, arrivano le fasi finali dei campionati regionali.

Campionati Fipav

Under 13 Lanificio di Sordevolo SPB che ha fatto un turno di pausa in questo weekend e tornerà in campo sabato mattina a Biella. Due sfide difficili contro Verbania e Ovada, che metteranno alla prova i nostri giovanissimi.

Campionati UISP

Chiusi tutti i campionati UISP, con la AM Impianti SPB che grazie alla vittoria sul San Paolo riesce a blindare il primo posto nel girone. Centrata la qualificazione alle finali di Rimini, che avranno conferma di svolgimento nel prossimo periodo di tempo. Doppia gara nel weekend per la Monteleone Trasporti SPB che chiude al quarto posto con 13 punti. Impresa Costruzioni Aiazzone SPB e Lauretana SPB già a riposo dalla scorsa settimana, con entrambe le formazioni biellesi a 8 punti conquistati.

U13 Fipav 6x6

Weekend di pausa per la Lanificio di Sordevolo SPB, che giocherà sabato mattina a Biella.

Under 16 UISP Playoff

Volley San Paolo - AM Impianti SPB 0-3 Parziali: 19-25; 14-25; 26-28.

Under 16 UISP Coppa UISP

Finito il campionato per l’Impresa Costruzioni Aiazzone SPB che ha chiuso a 8 punti la seconda fase.

Under 20 UISP Playoff

To Play Kolbe - Monteleone Trasporti SPB 3-2

Parziali: 20-25; 14-25; 25-19; 25-19; 15-12.

PT Amaranto - Monteleone Trasporti SPB 3-0

Parziali: 25-14; 25-20; 25-16.

Under 20 UISP Coppa UISP

Lauretana SPB al quarto posto nel girone di Coppa UISP.