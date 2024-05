Biella Corse in gara nel fine settimana al Valli Cuneesi Storico e al Valle Intelvi

Biella Corse nuovamente impegnata su più fronti questo fine settimana, su Terra (nelle Marche), fra le Moderne (in Lombardia) e con le storiche (in Piemonte).

Rally Adriatico

Importante appuntamento questo fine settimana per Alessandro Negri e Harshana Ratnayake, equipaggio Biella Corse che partecipa quest'anno, oltre al Trofeo N5 Italia, al Campionato Italiano Rally Terra 2024.

Proprio per mantenere la leadership nella classifica della Coppa 4 WD, dove sono attualmente primi fra le N5 e secondi nell'assoluta (va ricordato che per la Coppa gareggiano anche le vetture Rally 3, Super 2000, N4, R4, N5, R4 Kit, R1T 4x4 e Rally 3) saranno infatti al via del 31° Rally Adriatico, terzo appuntamento 2024 di questa serie ACI Sport.

Non piloteranno però l'annunciata Hyundai i20 ma saranno nuovamente al via con la “collaudata” Citroen DS3 (gruppo RC2N, classe N5 nazionale). "Partiremo con la Ds3 perché la Hyundai non siamo riusciti a finirla in tempo” ha spiegato Alessandro. “Cercheremo nuovamente di fare esperienza e chilometri sulla terra ma anche ... di portare a casa dei punti in ottica campionato!".

Il rally partirà da Cingoli (provincia di Macerata) alle 19,01 di venerdì 17 maggio dove si concluderà alle 18,00 di sabato 18 maggio. Le prove, che verranno affrontate tutte nella giornata di sabato, sono nove, ricavate da tre passaggi sui tracciati "Dei Laghi" (di 10,81 chilometri), "Colli del Verdicchio" (di 9,36 chilometri) e "Colognola" (di 4,40 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 250,73 chilometri, di cui 73,71 di prove cronometrate.

Valli Cuneesi Storico

Due equipaggi e due navigatori Biella Corse (a fianco di piloti di altra scuderia) saranno al via questo fine settimana dell'edizione 2024 del Rally Storico Valli Cuneesi, gara valida per il Trofeo Rally 1 Zona.

Per quanto riguarda gli equipaggi, i primi a partire, con il numero 73, saranno i "sempre giovani" Francesco Boretto e Raffaele Pizzato che, dopo aver corso al Rally di Antibes con le moderne ("quest'anno, con le insegne Biella Corse, gareggeranno fra le moderne in Francia, con una Renault Twingo R1, e in più faranno qualche "storico" in Italia" spiega il Presidente Biella Corse, Alby Negri) in questa occasione si cimenteranno con una Peugeot 205 Rallye (raggruppamento 4, periodo J2, gruppo A, classe 1300).

Con il numero 75 entreranno invece in gara Tiziano Biagioni e Raffaello Biagioni, alla guida di un'altra Peugeot 205 Rallye (raggruppamento 4, periodo J2, gruppo A, classe 1300), assistita in gara dal Team Binati di Valdengo (Biella).

I navigatori saranno invece il biellese Luca Pieri, in gara con Paolo Pastrone sulla Opel Kadett GT/E (raggruppamento 3, periodo I, gruppo 2, classe 2000) numero 10. E poi Stefano Bruno-Franco, che sarà a fianco di Massimo Paire sulla Peugeot 205 GTI 1.9 (raggruppamento 4, periodo J2, gruppo A, classe 2000) numero 55.

"Massimo è un amico che, come me, fa il navigatore" racconta Stefano; "voleva fare una gara come pilota e questa è l'occasione. Vedremo cosa succederà… certo non dovremmo perderci!".

La gara si correrà nella giornata di sabato 18 maggio, con partenza e arrivo a Saluzzo (Cuneo). Sei le prove in programma, ricavate da due passaggi sui tracciati "Valmaia" (di 14,65 chilometri), "Brondello" (di 6,95 chilometri) e "Montosa" (di 13,20 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 241,25 chilometri, di cui 69,60 di prove speciali.

Rally Valle Intelvi

Ci sarà anche un navigatore Biella Corse al via del 16° Rally della Valle Intelvi che si correrà questo fine settimana in provincia di Como.

E' il giovane Gabriele Meloni che sarà in gara a fianco del pilota Stefano Ceriotti sulla Fiat Seicento (gruppo RC6N, classe A0) numero 83.

Nove le prove della gara, che partirà e arriverà a San Fedele. Una sul tracciato "Lanzo" (di 1,75 chilometri) e due ognuna sui tratti "Osteno-Laino-Tellero" (di 14,97 chilometri), "Pigra-Blessagno" (di 4,00 chilometri), "Bolla" (di 5,15 chilometri) e "Argegno-Schignano-Cerano" (di 7,00 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 263,79 chilometri di cui 63,99 in prova speciale.

Regolarità Valli Biellesi