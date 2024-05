Suoni in movimento 2024: percorsi sonori nella rete museale biellese.

Il tema del Concerto Italiano sarà anche per questo 2024 il filo rosso che raccorderà i ben 19 concerti della XIII edizione di Suoni in Movimento, la rassegna che, nel suo percorso attraverso la Rete Museale Biellese e il magico Castello di Roppolo, porta da anni la grande musica di ieri, ma anche del prossimo futuro, fra le mura di alcune delle più belle location storiche di un territorio denso di storia, di arte e di architettura.

Si parte domenica 26 maggio con un’anteprima presso gli amici dell’Azienda vitivinicola DonnaLia con Woody Gipsy Band: energia, colore, calore, un Concerto dedicato al grande swing dei mitici anni Trenta, reinterpretato in chiave italiana. Per aprire poi la rassegna il 2 giugno con il primo appuntamento presso la Rete Museale Biellese con un Concerto dell’Orchestra d’Archi NISI ArteMusica che interpreterà opere della Compositrice Elena Ballario. Il fitto programma dei concerti lungo i Percorsi sonori nella rete museale biellese proseguirà, quindi, lungo tutta la primavera ed estate per concludere il 1° settembre con un Gran Galà dedicato a Giacomo Puccini e lasciare lo spazio alla seconda sezione della Rassegna, i Panorami Sonori, fra settembre e ottobre.

Il calendario attraverserà molti generi musicali, alternando jazz manouche, repertorio classico, musica popolare, musica lirica, canzone d'autore, parole e musica, multimedialità e musica, latin-jazz, musica barocca, musica contemporanea, concerti orchestrali, accostando varie forme espressive e costruendo eventi multidisciplinari. Focus particolari saranno fatti su Domenico Modugno e Giacomo Puccini rispettivamente nel trentesimo e nel centenario dalla morte.