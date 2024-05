Torna “Organalia” a Vigliano Biellese: la commemorazione dell’organista Michael Radulescu.

Da dieci anni a questa parte Organalia tiene regolarmente un concerto per o con organo a Vigliano Biellese, amena località a pochi chilometri da Biella dove nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta è collocato uno strumento a canne costruito nel 2007 dalla Bottega Organara Dell'Orto&Lanzini, rivisto completamente nel 2017.

Quest'operazione, del tutto singolare nel panorama italiano, si deve all'allora parroco Mons. Gianni Sacchi, dal 2017 vescovo di Casale Monferrato, sacerdote particolarmente sensibile verso la musica organistica.

Organalia, per ricordare il celebre e grande organista austriaco Michael Radulescu che fu a Vigliano Biellese il 9 settembre 2017 e che ci ha lasciati nel 2023, ha invitato quest'anno un suo allievo, l'organista torinese Gianluca Cagnani, docente di Organo e Composizione organistica al Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Torino il quale, alla consolle di questo straordinario organo, interpreterà il Praeludium in Mi bemolle maggiore BWV 552, la Fuga a 5 pro organo pleno e, alla conclusione della serata, l'eccezionale Passacaglia in Do minore BWV 582.

Accompagnerà il soprano cinese Hanxi Yang che eseguirà Lieder e Arie spirituali tratte dallo Schemelli Gesangbuch e dal Quaderno di Anna Magdalena Bach. Inoltre, la cantante farà ascoltare il Recitativo e l'Aria Hoechster mache deine gute dalla Cantata BWV 51 e il mottetto Exultate jubilate di Wolfgang Amadeus Mozart.

Appuntamento, quindi, VENERDI' 17 MAGGIO alle ore 21 per una serata di grande musica bachiana.

Il concerto si avvale del sostegno del Comune di Vigliano Biellese e del patrocinio della Provincia di Biella.