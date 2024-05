Tollegno: Pier Giuseppe Acquadro si ripresenta come sindaco, ecco la sua squadra

Anche Tollegno entra nel vivo della campagna elettorale in vista dell'8 e del 9 giugno e il sindaco in carica Pier Giuseppe Acquadro si ripresenta come sindaco, ecco la sua squadra:

Lina Antoniotti, Gianluca Coppa, Tiziana Coppa, Mirko Tedeschi, Enrico De Marchi, Matteo Eulogio, Mattia Savio, Valeria Marino, Valentina Talarico e Gregorio Bertoni.