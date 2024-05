Elezioni, Foglio Bonda incontra i cittadini: ecco gli appuntamenti in programma.

“Continuiamo ad incontrare le persone nei quartieri, nei luoghi di lavoro e in ogni spazio dove l’ascolto, il dialogo e lo spirito costruttivo del fare siano di casa”. Così il candidato sindaco di Buongiorno Biella, Andrea Foglio Bonda, commenta gli impegni settimanali della campagna elettorale.

“Ogni volta che riusciamo a parlare con i nostri concittadini i riscontri sono sempre positivi - aggiunge il candidato -: ci chiedono soluzioni ai problemi e formulano proposte che ascoltiamo ed approfondiamo con attenzione. A tutti ribadiamo che a fare la differenza è sempre la partecipazione, perché non crediamo nelle deleghe in bianco ai politici, né locali né nazionali. Crediamo invece nella condivisione e nel coinvolgimento attivo nella vita della città. Solo impegnandoci insieme possiamo creare un nuovo spirito di comunità per Biella e il Biellese, migliorando la qualità della vita del presente e del futuro. Noi ci crediamo e ci proviamo. Tutti insieme possiamo essere attivisti del fare”.