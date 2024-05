“Valdilana Insieme”, Mario Carli presenta i suoi candidati più giovani - VIDEO

Nel mix di esperienza e novità di “Valdilana Insieme”, la squadra con cui il Sindaco Mario Carli si ricandida a primo cittadino alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, ci sono due giovani studenti universitari che hanno voglia di impegnarsi nell’amministrazione del loro paese.

Sono Mathushja Kumareshan, 20 anni, studentessa di medicina, e Davide Capparoni, 25 anni, studente di finanza quantitativa, che si presentano con il famoso format dell’”intervista doppia”.

Perché ti candidi a consigliere comunale?

Mathushja. Sono nata e cresciuta qui a Valdilana. Nonostante sia originaria della Diaspora Tamil, questa è casa per me. Sin dall’età liceale mi sono messa a disposizione della comunità: dal rappresentare la comunità Tamil a Valdilana al volontariato presso la Croce Rossa Italiana. Nonostante la politica sia un ambito nuovo per me, ho sempre supportato le mie comunità. Questo impegno mi ha spinto a candidarmi, convinta che una delle basi per fare la differenza in questo nuovo campo sia avere la volontà di ascoltare e di fare del bene.

Davide. Essere consigliere comunale per me significa impegnarsi per il bene del proprio paese. In questo paese sono cresciuto e ho collezionato ricordi bellissimi, qui vivo e vivono le persone cui voglio bene, inoltre ci sono molte realtà cui sono affezionato. Già in precedenza ho cercato di partecipare attivamente alla vita della nostra comunità, prima facendo l'animatore al centro estivo parrocchiale e poi come soccorritore volontario. L'impegno politico è una novità per me e sono disposto ad impegnarmi e a mettermi in gioco anche in questa, per me nuova, dimensione per contribuire a fare del mio comune un posto ancora più bello in cui vivere.

Perchè Mario Carli?

Mathushja. Durante diverse occasioni di rappresentanza della comunità Tamil, ho avuto l’opportunità di collaborare con Mario Carli, che si è sempre dimostrato disponibile e solidale. La mia vicinanza al sindaco in queste elezioni, nata da una sua richiesta, è stata accettata con convinzione, credendo nella sua conoscenza e passione per Valdilana e nella forza del gruppo che si è formato. Insieme si va più lontano!

Davide. La scelta di candidarmi con Mario non è figlia del caso, non ho accettato solo per l’emozione della proposta. Credo fermamente nella sua persona, in tutti i componenti della squadra che ha riunito per presentarsi alle elezioni e nei valori che questo gruppo propone come guida del proprio operato. L’attenzione alle necessità della persona, che l’amministrazione uscente ha da sempre messo al centro, si è poi declinata in politiche sociali puntuali ed efficaci. Inoltre Mario, con alcuni altri candidati di “Valdilana Insieme”, è stato tra i primi e principali promotori della nascita del comune unico, realtà in cui credo fortemente. L’unione non ha cancellato le identità locali, ma ha sopperito alle carenze di cui i comuni periferici soffrono: un vero peccato che molti non l’abbiano capito! Questi sono alcuni tra i valori che Mario e il resto del gruppo propongono e che io condivido.

Di quali campi dell’amministrazione vorresti occuparti?

Mathushja. Mi impegnerò a prendermi cura dell'intero territorio e a intervenire dove ci sarà bisogno. Se dovessi citare una priorità, sicuramente metterei in evidenza le politiche giovanili, ma sarò presente e attiva anche in altre aree, se necessario.

Davide. La bellezza di vivere in comuni montani come il nostro ha un prezzo considerevole in termini di difficoltà, e non è raro che un giovane oggi si chieda se valga ancora la pena vivere queste realtà. Quando mi è stato chiesto di candidarmi, mi è stato detto che sarebbe stato necessario lavorare per dare una risposta positiva e concreta a questa domanda ed è in questo che voglio impegnarmi. Penso che questa sia una delle questioni più urgenti delle politiche giovanili del nostro comune, non sarà facile, ma lavoreremo insieme per riuscirci. Insieme si va più lontano!

Quali sono gli obiettivi che vorresti raggiungere nel caso venissi eletto?

Mathushia. Per quanto riguarda le politiche giovanili, uno degli obiettivi è partire dalle opinioni dei giovani per costruire progetti futuri mantenendo una comunicazione attiva con loro attraverso i canali appropria.

Davide. Riguardo alle politiche giovanili, penso sia necessario rafforzare l’ascolto e la creazione non solo di luoghi, ma anche di occasioni di aggregazione. Spesso c’è una percezione negativa delle nostre zone senza però una controproposta. Non solo il mio, ma il nostro obiettivo è favorire il dialogo tra il comune e i giovani per poter capire quali sono realmente le necessità e quindi creare una risposta concreta ed efficace. Solo così potremo creare luoghi e occasioni di aggregazione più accattivanti che rafforzino il piacere di vivere a Valdilana.

