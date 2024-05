Anziani e persone con disabilità, Franceschini: “Prendiamocene cura per una Biella giusta, umana e forte”.

Una città che si prende cura dei fragili e delle fasce più deboli è una città giusta. Forte. Inclusiva. È questa la Biella che voglio contribuire a costruire. Come candidato di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni comunali, sento il dovere di esprimere la mia profonda convinzione sull'importanza di una città che abbia cura dei propri anziani.

Gli anziani rappresentano un patrimonio inestimabile per la nostra comunità: come più volte sostenuto da Giorgia Meloni sono i “custodi della nostra storia, delle nostre tradizioni e dei valori che ci definiscono come società”. È fondamentale che la nostra amministrazione comunale si impegni con determinazione per garantire loro il benessere e la dignità che meritano.

Le persone in età avanzata hanno bisogno di spazi dedicati, dove poter socializzare, svolgere attività ricreative e sentirsi parte integrante della comunità. Oltre agli spazi fisici, abbiamo il dovere di garantire loro servizi efficienti e di alta qualità. L'assistenza territoriale è un pilastro fondamentale per permettere agli anziani di vivere nella propria casa il più a lungo possibile, mantenendo la loro autonomia e il loro comfort. Intendiamo, insieme alla Giunta Regionale di centrodestra e al Governo, potenziare i servizi di assistenza territoriale, con personale qualificato e risorse adeguate, per rispondere alle esigenze di ogni anziano.

In una Biella che mira a essere sempre più inclusiva, non possiamo dimenticare un altro aspetto cruciale della nostra società: l'assistenza alle persone con disabilità. La nostra città può ambire a diventare un luogo dove ogni persona possa vivere pienamente e con dignità. Lo può fare anche grazie all’impegno della Regione Piemonte, che ha portato a 60 milioni di euro lo stanziamento per il Fondo Regionale Disabili. È necessario prevedere servizi di supporto specifici. Dobbiamo anche lavorare per abbattere le barriere architettoniche, rendendo ogni edificio pubblico e privato accessibile a tutti.

Il nostro impegno è quello di creare una città che non lasci indietro nessuno, che si prenda cura dei più vulnerabili e che riconosca in essi una fonte di arricchimento per tutta la comunità. Gli anziani e le persone con disabilità non sono e non saranno mai un peso, ma una risorsa preziosa che merita tutto il nostro rispetto e la nostra attenzione.

Credo fermamente che una città che si prende cura dei suoi anziani e delle persone con disabilità sia una città più giusta, più umana e più forte. Insieme possiamo fare la differenza, creando un futuro migliore per tutti.





Cristiano Franceschini

Segretario Provinciale Fratelli d’Italia

Candidato al consiglio Comunale di Biella