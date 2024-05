Sanità, Verzella: "Basta a liste d’attesa infinite" VIDEO

Il nostro Ospedale Degli Infermi, nonostante sia una delle più recenti strutture ospedaliere realizzate in Piemonte non è ancora sufficientemente valorizzato. Il sistema trasporti, che continua a penalizzare il territorio biellese, incide anche sulla funzionalità e sull’attrattività di un ospedale all’avanguardia tecnologica, raggiunta grazie alla volontà e alla caparbia dei cittadini e degli enti che negli anni hanno lavorato e si sono battuti per la sua realizzazione.

C’è bisogno di un rinnovato piano sanitario regionale che metta in condizione di sfruttare meglio le strutture ospedaliere per garantire sui territori prestazioni sanitarie accettabili. Basta a liste d’attesa infinite e a trasferte assurde per prestazioni che potrebbero benissimo essere fornite in loco.

Emanuela Verzella

Candidata al Consiglio Regionale per il Partito Democratico