Regionali, Rinaldo Chiola: "Il mio obiettivo? aiutare il Biellese a risollevarsi, a cambiare marcia", VIDEO

"In Regione, con voi. Per cambiare insieme".

Rinaldo Chiola, nato a Biella nel 1971, laureato in materie giuridiche e in scienze politiche, è oggi consulente del lavoro, con specializzazione in materie tributarie e fiscali.

Con una dote di 20 anni di passione e impegno per la Città di Biella, prima come consigliere, poi come assessore con deleghe alle Politiche Sociali, Istruzione ed Edilizia Scolastica, Politiche Giovanili, Sport, Innovazione Tecnologica, Chiola ha iniziato la sua carriera politica a livello locale, da dirigente di partito, e prosegue oggi nell’Esecutivo regionale. Tra gli ultimi incarichi che ha ricoperto quello di Presidente di ATAP, azienda che gestisce il trasporto pubblico di persone su gomma nelle Province di Biella e Vercelli e nella Provincia di Torino, all’interno del Consorzio “Extra-TO”.

"Perchè mi candido? L’esperienza acquisita in questi anni mi spinge alla candidatura regionale, con l’intento di aiutare il Biellese a risollevarsi e rilanciarsi. A cambiare marcia, insomma!".

Questi i suoi obiettivi:

- Trasporti: Territorio biellese fuori dell’isolamento per entrare nel futuro.

- Sanità: Più efficiente, vicina alle persone e rigorosamente pubblica.

- Lavoro e Welfare: Meno precariato, più welfare e attenzione alle lavoratrici.

- Ambiente e Paesaggio: Sicurezza contro il rischio idrogeologico, cura e valorizzazione del territorio