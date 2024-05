Mario De Nile, candidato consigliere a Biella: "Possiamo fare di Biella una città più attiva, sana e unita"

Sono Mario De Nile, lavoro da 38 anni nel settore commerciale come responsabile di area, sono sposato da 35, ho una figlia di 20 e anche un cane, un pastore Biellese.

Ho vissuto a Cossila San Grato, a Biella fino a 13 anni, per poi trasferirmi al Villaggio Lamarmora. Oggi abito a Gaglianico e da 15 anni sono consigliere comunale dove negli ultimi 10 ho ricoperto il ruolo di assessore con deleghe allo sport, cultura, manifestazioni, polizia locale, protezione civile e biblioteca.

Credo fermamente che lo sport sia fondamentale per la nostra comunità, non solo per il benessere fisico, ma anche per quello sociale e culturale. Per questo, mi impegno a migliorare e potenziare le infrastrutture sportive della nostra città. Sosterrò iniziative che promuovano lo sport giovanile, con programmi e attività che incentivino i nostri giovani a praticare sport fin da piccoli. Organizzeremo eventi sportivi locali e regionali per fare di Biella un punto di riferimento per lo sport, attirando visitatori e favorendo il turismo. Infine, lavorerò per rendere lo sport inclusivo e accessibile a tutti, promuovendo attività per ogni fascia d’età e abilità, perché lo sport è un diritto di tutti.

Datemi la vostra fiducia l'8 e il 9 giugno, con il vostro supporto, possiamo fare di Biella una città più attiva, sana e unita.

Per contattarmi e condividere idee e progetti il mio numero di telefono è 389 8058947.