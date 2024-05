Gabriella Bessone si ricandida a Biella in appoggio a Olivero: "Per i nostri bambini vogliamo ambienti sicuri e accoglienti", VIDEO

Gabriella Bessone si ricandida a Biella in appoggio a Olivero: "Per i nostri bambini vogliamo ambienti sicuri e accoglienti"

"Le nostre scuole devono essere sicure e moderne per una nuova didattica, e noi in questi anni abbiamo investito tantissimo per i nostri bambini". Queste le parole dell'assessore all'Istruzione Pubblica, Asili Nido, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Edilizia Scolastica Gabriella Bessone, che alle elezioni dell'8 e del 9 giugno si ricandida in appoggio al candidato sindaco Marzio Olivero.

"Una partita molto importante nel nostro mandato - prosegue l'assessore - è stata quella del Covid: abbiamo speso 200 mila euro per la manutenzione straordinaria e 1 milione 200 mila euro di costi aggiuntivi per lo scodellamento in classe, per ridurre al minimo i contagi".

Altri 19 milioni e 500 euro sono stati investiti dall'amministrazione per interventi importanti negli edifici scolastici: "Ho voluto dare ai nostri bambini ambienti sicuri e accoglienti, non solo nell'ottica di fornire una migliore didattica, ma per dare loro una maggiore serenità".