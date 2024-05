Comunità energetiche rinnovabili, a Biella il sottosegretario Barbaro a confronto con imprenditori e sindaci FOTO

Guardare al presente e al futuro, per coniugare l’attenzione verso l’ambiente con le legittime esigenze di imprese, cittadini e associazioni. Si è svolto all’Auditorium del Lanificio Maurizio Sella il confronto sulle Comunità energetiche rinnovabili che ha visto come ospite Claudio Barbaro, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Accompagnato dall’assessore regionale Elena Chiorino e dal direttore della direzione Ambiente della Regione Piemonte Stefania Crotta, Barbaro ha dialogato in un confronto voluto e favorito dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, con una platea composta da amministratori comunali, imprenditori e rappresentanti della comunità montane.“In un importante confronto con comuni, cittadini e imprenditori abbiamo affrontato il tema delle CER, le Comunità Energetiche Rinnovabili che rappresentano a nostro avviso una nuova frontiera. L'avvio di una comunità energetica è importante per raggiungere l'obiettivo della sicurezza e dell'indipendenza energetica, coinvolge in modo virtuoso la cittadinanza, nel ruolo di produttore responsabile, e permette di accedere a una serie di incentivi. Importante anche il ruolo che le CER svolgono nella diminuzione del consumo di energia proveniente da fonti fossili” ha dichiarato Barbaro.

“L’Italia non deve dipendere da nessuno per quanto riguarda l’ approvvigionamento energetico: i benefici economici, sociali e ambientali delle Comunità Energetiche Rinnovabili sono indubbi. Crediamo e lavoriamo per una maggiore autonomia, ecco perché siamo convinti che le CER vadano finanziate tutte ed è quello che ha fatto il Governo Meloni” ha affermato Delmastro.

Il punto di partenza, come ricordato da Chiorino, è proprio la peculiarità del Biellese: “Questo territorio ha sempre avuto un profondo rispetto per l’ambiente. Nella patria del tessile, potenzialmente molto inquinata, la realtà racconta invece di una cultura di massima attenzione, tanto che i nostri imprenditori rilasciano acqua più pulita di quella che prelevano. Siamo storicamente attenti all’ambiente”.La volontà emersa è quella di proseguire in questi confronti, volti non solo a capire se e come perfezionare la norma, ma anche a informare amministratori locali e imprenditori dei benefici e delle modalità di fruizione delle CER.