La rete delle portinerie di comunità arriva a Biella: Inaugurato il presidio all'Opificio dell'Arte VIDEO

E’ stata inaugurata, a Biella, presso l'Opificio dell'Arte in Via De Agostini 7/A, la prima Portineria di Comunità della Città laniera, un progetto fortemente sostenuto da Chiara Caucino, oggi candidata capolista della Lega per il Consiglio Regionale e per il Consiglio Comunale Biellese.

Lo spazio inaugurato vuole essere soprattutto un presidio, un distretto culturale e di mutuo scambio, proprio come è nello spirito delle Portinerie di Comunità.

«L’apertura della Portineria nella mia Biella, nel quartiere Borgo - spiega Caucino - è motivo di grande soddisfazione. Si tratta un luogo di condivisione e socialità che ho sempre apprezzato e sostenuto tanto da creare una rete a livello piemontese. Luogo di inclusione che si realizza nel sentirsi accolti, appartenere ad un gruppo di persone o ad una comunità e godere di tutti i diritti, i doveri e le opportunità che questa appartenenza comporta. Le Portinerie di Comunità rappresentano infatti uno strumento innovativo ed efficace per raggiungere questo obiettivo».

Quello delle Portinerie di Comunità è un modello di successo che, proprio anche grazie al sostegno di Caucino, che ha da subito sposato il progetto, si sta diffondendo da Torino in Piemonte e l’apertura a Biella ne è la dimostrazione concreta. Le portinerie offrono numerosi ed importanti servizi: come, ad esempio, attivazione Spid, cambio medico di base o pediatria, consulenza pensionistica, orientamento lavorativo, aiuti per usare le nuove tecnologie, ritiro pacchi, dog sitting e baby sitting, doposcuola, cura piante in caso di assenza fino ad arrivare alle attività culturali come festival e incontri, rassegne cinematografiche, musicali e teatrali, attività per famiglie e bambini e anche laboratori.

Nasce quindi a Biella un nuovo modello vincente di welfare sociale e relazionale.