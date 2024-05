A Cavaglià si guarda alla prevenzione dei reati, in arrivo 12 telecamere

Garantire la sicurezza e prevenire possibili episodi criminali. Con questo duplice intento, il comune di Cavaglià ha introdotto nuove telecamere in paese: saranno 12, con lettura anche notturna e collegamento diretto al centralino delle forze dell'ordine. 8 saranno di contesto e 4 munite di sistema Targa System per l'identificazione dei veicoli e la rilevazione di irregolarità, come la mancanza di assicurazione o revisione.

La spesa complessiva si aggira intorno agli 83mila euro, finanziata al 70 per cento dallo Stato. Le telecamere saranno posate in due punti strategici del paese: la rotonda “del Cavallo”, zona di accesso al paese, e lungo la strada per Viverone, in prossimità del Comando Stazione dei Carabinieri. Il progetto è stato presentato nelle scorse settimane al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Biella, Silvana D'Agostino, dove è stato dato il via libero al piano.