Il maltempo non dà tregua al Biellese, è allerta gialla per forti rovesci su pianura e Verbano (foto di repertorio)

“L’avvicinamento di un vortice depressionario dalla Francia nordoccidentale verso l'arco alpino sta apportando flussi umidi sudoccidentali sulla regione e conseguente tempo perturbato; nel corso del pomeriggio le infiltrazioni di aria più fresca e instabile in quota alimenteranno precipitazioni anche localmente forti sui settori occidentali e settentrionali, con possibili rovesci in spostamento dall’arco alpino alle pianure centrosettentrionali nella serata”. Lo scrive, sul proprio sito web, Arpa Piemonte.

E aggiunge: “Le condizioni si manterranno perturbate anche nella giornata di domani, quando il minimo transiterà sul nordovest italiano convogliando ulteriore aria fresca in quota e causando fenomeni precipitativi diffusi sul territorio piemontese. Sono attesi rovesci e temporali più intensi al mattino sull'alto Piemonte e al confine con la Lombardia e, dal pomeriggio a causa della repentina rotazione delle correnti da nordest, soprattutto sulle pianure e zone pedemontane del basso Torinese e del Cuneese. L’afflusso di aria fredda porterà a un calo dello zero termico e della quota neve che si assesterà intorno ai 1900-2000 m sui settori alpini. I fenomeni previsti determinano per domani allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su zone di pianura e Verbano dove saranno possibili locali allagamenti, cadute alberi ed isolati fenomeni di versante. Un miglioramento delle condizioni meteorologiche è atteso nella giornata di mercoledì, quando l'allontanamento del minimo verso il sud Italia sarà seguito da una graduale rimonta dei valori di pressione sul territorio piemontese”.