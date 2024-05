Piemonte: 34 comuni in gara per il premio “Piccolo comune amico” dedicato alla valorizzazione delle eccellenze locali

Sono 34 i Comuni del Piemonte che si contendono quest’anno il premio “Piccolo comune amico”, progetto realizzato da Codacons in collaborazione con Coldiretti e sostenuto da Aci, Anci, Enac, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Symbola, Uncem, con lo scopo di valorizzare i piccoli Comuni italiani, far conoscere le eccellenze locali e favorire il turismo.

Una iniziativa, giunta alla quarta edizione, che premia le eccellenze italiane nelle categorie agroalimentare, artigianato, innovazione sociale e cultura, arte e storia. Oltre alle categorie tradizionali ci saranno i Premi Speciali: “Piccolo aeroporto amico", dedicato alla riqualificazione dei piccoli centri aeroportuali, “Aria, acqua, terra”, sulla bellezza naturalistica del territorio, “Comuni contro il caro energia”, dedicato ai Comuni che si sono distinti per le politiche di contrasto al caro-bolletta tramite l'istituzione di comunità energetiche o altri strumenti, “Comuni per la disabilità”, dedicato ai Comuni che si sono caratterizzati per politiche di inclusione di particolare efficacia, “Comuni per l’apicoltura”, che premia i Comuni che hanno realizzato iniziative di valorizzazione e tutela dell’apicoltura.

In Piemonte sono 34 i comuni che si contendono il premio nelle varie categorie:

Barengo

Belvedere Langhe

Bene Vagienna

Bergolo

Borgo d'Ale

Burolo

Cassine

Cavagnolo

Cossano Canavese

Marentino

Moncalvo

Moncrivello

Monleale

Moretta

Passerano Marmorito

Pasturana

Ponzone (AL)

Rive

Rocca Grimalda

Ronco Biellese

Rosazza

Santa Vittoria d'Alba

Scarmagno

Somano

Soriso

Trasquera

Vaie

Vernante

Viarigi

Vignale Monferrato

Villareggia

Castagnole delle Lanze

Coazze

Priola

I cittadini possono votare il proprio comune preferito entro e non oltre il prossimo 15 giugno, secondo una delle modalità indicate alla pagina https://codacons.it/pca-2024-vota/

I comuni che partecipano al concorso possono contare su un sito internet interamente dedicato e su una mappa interattiva delle realtà comunali in gara, con gli eventi e le eccellenze delle varie categorie selezionate. Il progetto è ampiamente promosso sui maggiori canali mediatici, come Facebook e Instagram, dando visibilità alle bellezze delle realtà comunali vincitrici nelle varie categorie, e vedrà campagne promozionali gratuite, sia nelle aree di servizio della rete autostradale sia sui social e sulla stampa.