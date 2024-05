Biella, l’app ArchiVìe si arricchisce di un nuovo percorso sulle architetture del Novecento

Martedì 28 maggio 2024 alle 18.30, presso la Sala Convegni Museo del Territorio Biellese (Chiostro di San Sebastiano, Via Quintino Sella, 54/b), verrà presentato il nuovo percorso “Identità di pietra: Architettura del Novecento” legato al progetto “BiArchive: the past for the future”.

Dopo i saluti istituzionali e dei rappresentanti di Lions Club Biella Valli Biellesi (che ha finanziato il progetto) e dell’Ordine degli Architetti, verrà illustrato il nuovo percorso sviluppato dalla Città di Biella-Biblioteca Civica in collaborazione con la Rete Archivi Biellesi per la webapp ArchiVìe. Il nuovo percorso prende le mosse dal libro Identità di pietra. Architettura del Novecento a Biella di Paola Bacchi, Gian Luca Bazzan e Mario Zenoglio, esito della campagna di ricerca sulla produzione architettonica di rilievo del secolo XX presente sul territorio biellese, promossa dal Comune di Biella e dall’Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di Biella.

Il volume contiene quale appendice anche una mappa cartacea (ormai esaurita). Il percorso digitale inserito in ArchiVìe ripercorre proprio quella mappa, ma ne amplia la possibilità di fruizione e consente il collegamento con contenuti aggiuntivi, come ad esempio i riferimenti alle biografie degli architetti progettisti dei vari edifici o i legami con altri aspetti storici della nostra città. Ricordiamo che la webapp ArchiVìe è stata finanziata all’interno della progettualità BiArchive: the past for the future progetto della Biblioteca Civica di Biella finanziato tramite il bando Next Generation We di Compagnia di San Paolo di Torino nel 2022.

Il progetto aveva l’obiettivo di creare un ponte tra passato e futuro attraverso la digitalizzazione del patrimonio archivistico territoriale e anche la creazione di una app in grado di generare veri e propri itinerari culturali digitali. Il forte carattere interattivo e immersivo dell’app ArchiVìe consente di favorire il dialogo intergenerazionale e permette alle nuove generazioni di apprendere in modo divertente, come il bando prevedeva. L’app, che è stata oggetto di svariate e positive sperimentazioni con gruppi di cittadini, trasversali per età e formazione e oggi, arricchendosi di questo nuovo percorso, ha potuto essere inserita, con altre progettualità, nel dossier di candidatura di Biella ad ospitare il Festival dell’Architettura nel 2025 nell’ambito di Biella Città Creativa UNESCO.

Il nuovo percorso, finanziato interamente dal Lions Club Biella Valli Biellesi, è stato realizzato anche grazie alla gentile concessione delle fotografie da parte dell’arch. Mario Zenoglio e grazie alla collaborazione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Biella e in particolare degli architetti Vittorio Porta e Gian Luca Bazzan.