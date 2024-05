Ricetto di Candelo, Slow Food Biella presenta Bee Festival

Dopo il grande successo dell’appuntamento di Pasquetta torna un’edizione speciale del nostro mercato dedicata la mondo delle api, del miele e di tutti i prodotti dell’alveare.

Per ricordarci e scoprire che ogni fiore e ogni ape ci garantiscono la vita, la giornata sarà dedicata al tema api e miele e sarà ricca di sapori ed esperienze da non perdere:

BEE FESTIVAL al Mercato della Terra al Ricetto di Candelo, DOMENICA 5 MAGGIO, con orario 10:00 - 18:00 in occasione del nostro appuntamento mensile che segue la filosofia di Slow Food e che si svolge ogni prima domenica del mese, all’interno del Ricetto di Candelo.

Programma:

- 9:00: Passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee

- 11:00 Talk Slow sul Presidio dei mieli di alta montagna e degustazione guidata di mieli e un assaggio di idromele.

Tra i relatori il presidente dell’Associazione Biellese Apicoltori, Paolo Detoma e il Responsabile del Presidio Slow Food Mieli di alta montagna alpina, Roberto Sambo.

- 14.30 Conferenza sulla flora spontanea e piante mellifere condotta da Erbass

- 16:00 Laboratorio di creazione di bombe di semi con Slow Food Biella

- 16.30 Showcooking con l’uso del miele a cura di Valerio Angelino Catella

Gli appuntamenti si svolgeranno nella sala cerimonie e in piazzetta, all’interno del Ricetto Di Candelo.