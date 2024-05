I consigli del fine settimana di newsbiella.it, gli eventi del 17, 18 e 19 maggio

Venerdì 17 maggio

- Biella, Assemblea Biella Master presso l’Aula Magna a piano terra della Palazzina Universitaria di Città Studi di Biella (Corso G. Pella 2b), alle ore 17 e 30.

- Verrone, omaggio a Puccini ragazzi Liceo Sella

- Biella, degustazione di birre metodo classico al Symposium di Chiavazza

- Biella, un appuntamento, a ingresso gratuito, intitolato Viaggio nell’arte con Michelangelo Pistoletto – Biellesi all’avanguardia che vedrà come protagonista il Maestro

- Biella, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Civica di Biella, Marcello Proietto presenta "Pietre sante. Le figlie dell'Etna", l'autore dialogherà con Patrizia Bellardone.

- Vigliano, Silent Book Club Biella Bicer, a partire dalle ore 20.30”. - Festivaldilana, cibo e musica - Biella, degustazione di birre metodo classico al Symposium di Chiavazza - Vigliano, Le Giornate della Danza, Palestra Comunale dove alle 19.30 verrà presentato “Sette Variazioni sul tema della Libertà” - Biella, "Quando la musica rompe il ghiaccio"

Sabato 18 maggio

- Verrone, alle ore 21 nell'oratorio Don Bosco è in calendario "La solidarietà che unisce", 11 edizione.

- Candelo, Visita guidata al ricetto

- Zubiena, Esperienza Harry Potter

- Viverone, Lido Gran Tour della Serra di Ivrea (the original). Special event: riservato alle donne

- Bioglio, a Villa Santa Teresa, Festival olistico “BiogliOlistica”

- Biella, alla biblioteca civica alle ore 17 evento di presentazione al pubblico delle opere finaliste della XXIII edizione del Premio Biella Letteratura e Industria quest’anno dedicato alla SAGGISTICA.

- Roppolo, esercitazione della Protezione Civile

- Biella, Trail dal Favè partenza alle 18

- Andorno, “Il Toro si ama”: la presentazione del libro con gli ex calciatori granata

- Biella, yoga per Gattopoli dalle 9,30 evento

- Biella, biciclettata “Allenati a votare!" promosso dai Giovani Europeisti Verdi, dalle 15 ritrovo piazza Casalegno - Giardini Zumaglini

- Candelo, nella suggestiva cornice della Sala Affreschi andranno in scena tre repliche ad ingresso gratuito (alle 16.30, 17.30 e 18.30) della coreografia della Compagnia EgriBiancoDanza “Secret Dance”

- Biella, via Italia, saranno letti nomi di persone che si sono suicidate in carcere, ore 17 davanti al Battistero

- Biella, degustazione di birre metodo classico al Symposium di Chiavazza

- Sagliano, polivalente proiezione diapositive

- MAKE VIDEO NOT WAR – laboratorio per filmaker alle prime armi

- Biella, veglia della Pentecoste

- Biella, “Strategie per arrivare a regole condivise”: l’incontro per genitori che affrontano la separazione

- Sandigliano, Party Sport

- Festivaldilana, cibo, musica, torneo di calcio e camminata in rosa alle 16 con Fondo Edo Tempia

- Biella, "Vintage di Primavera" organizzata dalla Fondazione Clelio Angelino, che esporrà abbigliamento e oggettistica presso le Sale Auliche di Cittadellarte Fondazione Pistoletto a Biella, in via Serralunga, 27.

- Biella, "Per una transizione generale consapevole" Città Studi, dalle ore 9:15 alle ore 13 Presso l’Auditorium di Città Studi a Biella

- Valdilana, Riunione Regionale - Campionati Provinciali RF/RM – 2^ giornata, pista

- Oropa, Salita alla cupola della Basilica Superiore dalle 15

- Biella, centro commerciale Orsi, AIB Biella Orso incontra "La gent dal Bieleis"

- Candelo, Candelo in Fiore

Domenica 19 maggio

- Rosazza, Campiglia, Piedicavallo, I Valìt al Fréjus

- Mottalciata, Eccidio

- Zubiena, Vermogno, via dei Monti, Apertura straordinaria centro visite Vermogno - Riserva della Bessa dalle 14

- Oropa, dalle 15,30 Visita guidata al Giardino Botanico

- Oropa, Salita alla cupola della Basilica Superiore dalle 15

- Pollone, Cascina Emilia, 6, Presentazione del libro "La leggenda del Bric Burcina" di Davide Parisato dalle 16,30

- Campiglia Cervo - Piedicavallo 181-2021 I VALIT AL FREJUS ore 11 museo SOMS omaggio alla lapide del Fréjus e presentazione del volume I Valìt al Fréjus curato da Danilo Craveia e Anna Bosazza

- Candelo, visita guidata al ricetto

- Bioglio, a Villa Santa Teresa, Festival olistico “BiogliOlistica”

- Candelo, Candelo in Fiore

- Oropa, visita al Santuario

- Tavigliano, concerto di primavera

- Biella, alle ore 16:30 presso Cascina Emilia, a Pollone, nella Riserva naturale Parco Burcina “F. Piacenza”, la presentazione del libro “La leggenda del Bric Burcina”.

- Ronco, terzo appuntamento Memorial Andrea Lovero, Buongiorno Ceramica

- Festivaldilana, motoraduno, tutti in sella con i disabili

- Biella, "Una canzone per Mattew", un pomeriggio in ricordo di Matthew Shepard e tutte le vittime di omolesbobitransfobia, presso sala ARCI Strada alla Fornace 8 ore 16

- Biella, “Famiglie a teatro”

- Quaregna Cerreto, Camminar Mangiando

- Biella, centro commerciale Orsi, AIB Biella Orso incontra "La gent dal Bieleis"

- Biella, "Vintage di Primavera" organizzata dalla Fondazione Clelio Angelino, che esporrà abbigliamento e oggettistica presso le Sale Auliche di Cittadellarte Fondazione Pistoletto a Biella, in via Serralunga, 27.

- Oropa, concerto per la solennità della Pentecoste, domenica 19 maggio

- Campiglia Cervo settima edizione della #distacalacrava RUN, minitrail non competitivo di circa 12 km organizzato dalla Pro Loco di Riabella con il patrocinio del Comune di Campiglia Cervo con partenza e arrivo a Riabella.

- Vigliano, delle Giornate della Danza alle ore 21 Gala di chiusura

MOSTRE

- Vigliano, Castello di Montecavallo, via per Chiavazza n 30 "Spiriti del Tempo: un'esperienza coinvolgente tra arte e natura alla scoperta di un luogo ricco di suggestioni" visitabile fino al 9/06. Sabato e domenica, dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00)

- Biella, Selvatica - Arte e Natura in Festival, dal 20 aprile al 21 luglio 2024 al Polo Culturale di Biella Piazzo ritorna la natura con la decima edizione dalle 10 alle 19, Palazzo Gromo Losa

- Biella, fino al 2/06 al Museo del Territorio Biellese, "Il signore degli Acquerelli. Le opere di Piero Crida". Orari: giovedì: 10-14 | venerdì: 14-18 | sabato, domenica e festivi: 10-18.

- Pollone, parco Burcina, Cascina Emilia, mostra di pittura botanica “VISIONI: Natura illustrata” a cura di Diana Carolina Rivadossi. La mostra resterà aperta sino al 26 maggio, ogni domenica, dalle ore 15:00 alle 18:00. Ingresso gratuito.

- Biella, Biella, BI-BOx Art Space, via Italia, 38, BI-BOx feat. Raw Messina: One Love fino al 15/06

- Sala, Partisan dij nòss pais, fino al 29 giugno sabato dalle 15 alle 18

- Ponzone Trivero - Valdilana, Microrganismi. Al Valdilana Hub di via Provinciale 268. Info: fino al 30 giugno da lunedì a venerdì su prenotazione (370-3793179), sabato e domenica ore 10-13, 16-19.

- Mosso (Valdilana), Casa Regis - Centro per la Cultura e l’Arte Contemporanea di Borgata Marchetto 18 ospita la collettiva “The limits and outerlimits of line” (I Confini e Oltre i Confini della Linea), a cura di L. Mikelle Standbridge. Fino al 26 maggio ogni domenica ore 15-18 o su appuntamento (infocasaregis@gmail.com o 333-1995123), ingresso libero.