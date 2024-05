Mobilità sostenibile: una fotografia della situazione biellese.

Giro d’Italia ed eventi collaterali portano con sé forti sensibilità in ambito green legate, in particolare, alla mobilità e ai trasporti. È proprio in occasione di questi eventi sportivi, che è stato valutato l’impatto ambientale, con un osservatorio che fotografa l’attuale situazione delle provincie toccate dal Giro.

Biella e la sua provincia mostrano dati interessanti da questo punto di vista. Iniziando dal fatto che tra il 2022 e il 2023 l’immatricolazione di auto elettriche è aumentata del 21,5%, passando da 93 a 113 unità. Positiva la situazione sul fronte ibrido: +18,8% nello stesso periodo, con il passaggio da 1.419 a 1.686 unità.

Si consideri che il parco circolante di Biella è composto per il 76% da autovetture (contro il 74,6% registrato a livello nazionale), per il 12,9% da motocicli (13,7% a livello nazionale) e per l’8,2% di autocarri per trasporto merci (8,2%). Il resto riguarda quote residuali di altri veicoli (come autobus, autocarri speciali, motocarri...).

Un altro aspetto rilevante riguarda la categoria di emissione degli autoveicoli: la più rappresentata è l’Euro 6, che copre il 30% del circolante. Un dato leggermente superiore della media nazionale, fermo al 29,6%. Seguono, l’Euro 4 col 19,3% (19,5% a livello nazionale) e l’Euro 5 col 15,3% (14,8% a livello nazionale). Da evidenziare che permane un’incidenza di veicoli di categoria Euro 0, che rappresentano il 13,3% del totale (la media nazionale arriva all’11,7%); se sommati agli Euro 1 ed Euro 2 si raggiunge una quota superiore al 20% (il 23,4% per la precisione), quasi un veicolo su quattro, dunque.

Quest’ultima analisi è coerentemente confermata se si sposta l’attenzione sull’anzianità del parco: i veicoli in circolazione in questa provincia piemontese con età fino a 10 anni sono il 37,4% del totale (in Italia sono il 38,5%); quelli con al massimo 2 anni di anzianità raggiungono una quota del 6,4%, di poco inferiore alla media nazionale che è pari al 7,8%.

Nel capitolo alimentazione domina ancora la benzina, con il 52% sul totale, “contro” una percentuale del 46,1% a livello nazionale. A una distanza piuttosto significativa c’è il gasolio col 35,8% (40,4% a livello nazionale). Interessante il dato sulla diffusione dei veicoli elettrificati: l’elettrico è allo 0,3% del totale, una percentuale in linea col dato nazionale, fermo allo 0,5%; meglio i veicoli ibridi (sia a benzina che a gasolio) che nella provincia di Biella si attestano al 4,4% del totale (4,1% la media italiana).

La sensibilità dimostrata in provincia di Biella nei confronti di auto elettriche ed elettrificate, può giovarsi di una rete di ricarica composta da 214 punti distribuiti in 84 aree.