Obiettivo Sabato a Piedicavallo: il fascino di Montesinaro.

Nei nostri girovagare per il biellese Montesinaro non manca mai, in qualsiasi stagione.

Questa volta abbiamo visitato anche la parte in basso rispetto alla strada e in questo modo abbiamo completato la documentazione fotografica. Quest’area, forse meno conosciuta, è altrettanto interessante per i sui vicoli, le fontane e i balconi fioriti.

Durante l’uscita, la nostra meta era Ruers e mai come in questo caso, il nome chiarisce la caratteristica essenziale del luogo: Ruers perché le case del borgo sono disposte a “rovescio” rispetto al resto del paese.

A poche decine di metri dall'inizio dei sentieri che conducono al monte Bo, Marta Mossotti insieme al suo compagno Renato promuovono il recupero di abitazioni di montagna dismesse, per promuovere un'offerta ricettiva diffusa. Questa iniziativa si fonda sull'essenza essenziale e tradizionale della vita montana, animando il cuore dell'attività della frazione.

Di seguito il link alla galleria completa:

https://www.obiettivosabato.it/valle-cervo/nggallery/valle-cervo/montesinaro

Lo scatto

Per l’immagine è stato utilizzato un teleobiettivo per inquadrare la frazione intera, rimanendo sulla strada sottostante.

Parametri

Fotocamera Nikon D850, obiettivo 70-200, 1/8 sec. F8 ISO 100

Apertura Zoom 70 mm