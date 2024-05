Biblioteca di Biella per il Salone del libro: presentato “L’ultimo Pinguino delle Langhe”.

In occasione della XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, la Biblioteca Civica di Biella e la Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con il Festival letterario di Biella #Fuoriluogo, sono liete di presentare il libro “L’ultimo Pinguino delle Langhe” (Rizzoli, 2024) dell’autore Orso Tosco, che si terrà presso la Sala Arancio Padiglione 2. Modera l’incontro lo scrittore Raffaele Riba con il supporto di Valentina Magni, interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana), la cui presenza sottolinea l’attenzione di tutti gli organizzatori nel garantire l’accessibilità degli eventi proposti.

Il nuovo romanzo di Orso Tosco irrompe sulla scena del noir italiano, introducendo un personaggio con umanissime contraddizioni: cinico e sensibile, ruvido e premuroso, violento e dolcissimo, tragico e involontariamente comico. Il commissario Gualtiero Bova viene chiamato il “pinguino” per il suo fisico poco atletico e il suo amore per il nuoto, anche nella stagione invernale. Caratterizzato da un’intelligenza sopraffina, condurrà le indagini per un caso di ritrovamento molto crudo e singolare: durante una corsa mattutina un ricco broker svizzero si imbatte nel cadavere denudato di una ragazza su cui scopre con orrore, scritti con il sangue, il proprio nome insieme a una svastica.

Orso Tosco è scrittore, poeta e sceneggiatore. Nato a Ospedaletti la Vigilia di Natale del 1982.

Tra i suoi libri ricordiamo London voodoo (minimum fax 2022) e Nanga Parbat. L’ossessione e la montagna nuda (66THAND2ND 2023). L'ultimo pinguino delle Langhe è il suo nuovo libro (Nero Rizzoli 2024).

In dialogo con l’autore, Raffaele Riba, che ha pubblicato numerosi racconti su miscellanee, riviste e antologie scolastiche. Autore di tre romanzi: Un giorno per disfare (2014), Abbi pure paura (2015) e La custodia dei cieli profondi (2018). Attualmente insegna alla Scuola Holden e lavora come editor e curatore di programma di festival e fiere (tra cui Scrittorincittà e Book Pride).