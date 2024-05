Bella prestazione al 41° Rally degli Abeti per la coppia Ardizzone- Anziliero

Bella prestazione al 41° Rally degli Abeti per i giovanissimi Nicolò Ardizzone ed Alyssa Anziliero, portacolori della Rally & Co a bordo della Renault Clio RS, giunti al traguardo in 27° posizione assoluta nonché terzi di classe rally5.

Una gara all'attacco nella quale hanno perso la medaglia d'argento di classe per soli 2,5 secondi: decisiva l'ultima prova speciale nella quale hanno perso da Marco Mori 4,6 secondi rivelatisi determinati per la classifica finale. Arrivati poi secondi nella classifica under 25 (21 anni lui, 20 lei).

"Un finale di gara che ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca - spiega Alyssa- ma anche questo fa parte delle gare e del nostro bagaglio di esperienza, ora guardiamo avanti alla prossima gara dando il massimo come sempre".