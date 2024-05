Hockey su prato: Occhieppo Inferiore e Mongrando alla Fase Provinciale.

Durante la recente Fase provinciale di Hockey su prato 2024 – 1° grado, gli Istituti Comprensivi di Mongrando e Occhieppo Inferiore hanno dato il meglio sul prato erboso. La prima squadra classificata per le categorie cadetti/cadette misti e ragazze/ragazzi misti si qualifica alla Fase Regionale di Torino e il 24 maggio scenderà in campo per conquistare la vittoria.

Di seguito i risultati:

Ragazze/Ragazzi misti

Trionfa e si qualifica ai regionali IC Mongrando 2;

2° IC Occhieppo Inf. 2;

3° IC Occhieppo Inf. 1;

4° IC Mongrando 1.

Cadetti/Cadette misti

Trionfano e si qualifica ai regionali IC Mongrando 1;

2° IC Occhieppo Inf. 1;

3° IC Mongrando 2.