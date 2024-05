Bocce, Gaglianico alla final four scudetto - Foto Federbocce

Gaglianico si giocherà lo scudetto della Serie A di bocce, specialità volo.

Battendo in casa la Chiavarese, i ragazzi di Enzo Granaglia hanno chiuso la regular season al terzo posto qualificandosi per la Final Four Scudetto, che si giocherà sabato 25 e domenica 26 maggio a Chieri, partendo dalle due semifinali Brb Ivrea (1° nella stagione regolare) contro Marenese (4°), e La Perosina Boulenciel (2°) contro Gaglianico (3°).

Questi i risultati delle ultime 2 giornate.

8^ giornata di ritorno (4 maggio). Bocce Mondovì Produttori di Govone-BRB Ivrea 9-15, Chiavarese-Marenese 12-12, Auxilium Bertolotto Porte-Gaglianico 8-16, Noventa-Quadrifoglio 15-9, Nus-La Perosina Boulenciel 6-18.

9^ giornata di ritorno (18 maggio). Marenese-Noventa 11-13, La Perosina Boulenciel-Bocce Mondovì Produttori di Govone 14-10, BRB Ivrea-Quadrifoglio 18-6, Gaglianico-Chiavarese 20-4, Nus-Auxilium Bertolotto Porte 20-4

Classifica. BRB Ivrea 66, La Perosina Boulenciel 61, Gaglianico 41, Marenese, Nus 34, Chiavarese, Noventa 31, Bocce Mondovì Produttori di Govone 27, Quadrifoglio 19, Auxilium Bertolotto Porte 16.