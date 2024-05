Domenica ricca di soddisfazioni per i bikers della Scuola Nazionale Mountain-Bike Oasi Zegna FOTO

E’ stata ancora una domenica ricca di soddisfazioni per i giovani bikers della Scuola Nazionale Mountain-Bike Oasi Zegna impegnati in terra valdostana su di un percorso molto tecnico e selettivo che assegna importanti punti “Top Class” necessari per accedere al Campionato Italiano Giovanile in programma nel mese di luglio prossimo.

Un bronzo che vale oro per Aurora Orrù nella categoria Esordienti Donne 1° anno che taglia il traguardo a soli 6” dalla testa della corsa; 4° posto per il nostro Alessandro V. Garbaccio nella categoria Allievi 2° anno. Bene anche gli altri Orange: per gli Esordienti 1° anno 40° Ballada Martino, 50° Cerri Riccardo; per gli allievi 2° anno 29° Vigna Marco, 31° Cominato Lorenzo.