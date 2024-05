Ragazzi della Lanificio di Sordevolo SPB impegnati in una doppia trasferta

SPB Monteleone Trasporti alla conclusione per tutti i campionati, arrivano le fasi finali dei campionati regionali.

Campionati Fipav

Under 13 Lanificio di Sordevolo SPB unica squadra rimasta a giocare nei campionati Fipav. Doppia trasferta in questo weekend, prima a Novara e poi ad Acqui Terme, andata e ritorno contro Acqui Terme/Tagliolo e Scurato Novara. I risultati si sono ripetuti nei due giorni, i biellesi hanno vinto per due volte 3 a 0 contro Scurato e perso 3 a 0 con Acqui Terme. Questa settimana turno di pausa e la prossima concentramento a Biella contro Ovada e Verbania.

Campionati UISP

AM Impianti prima nel girone regionale UISP grazie alla vittoria sul To Play Filadelfia Dis. 3 a 1 che permette ai biellesi di conquistare l’accesso alla fase nazionale a Rimini. Trasferta difficile per la Impresa Costruzioni Aiazzone SPB, che a Racconigi perde per 3 a 2 e chiude il campionato al quinto posto con 7 punti. Mancano ancora due gare alla Monteleone Trasporti SPB che al momento si trova a -5 dal terzo posto grazie alla vittoria su Parella 3 a 2. Si chiude il campionato per la Lauretana SPB, che finisce al quarto posto con 8 punti.

U13 Fipav 6x6

Lanificio di Sordevolo SPB - Acqui Terme/Tagliolo 0-3

Parziali: 18-25; 17-25; 17-25.

Scurato Novara - Lanificio di Sordevolo SPB 0-3

Parziali: 17-25; 17-25; 18-25.

Lanificio di Sordevolo SPB - Scurato Novara 3-0

Parziali: 25-15; 25-11; 27-25.

Acqui Terme/Tagliolo - Lanificio di Sordevolo SPB 3-0

Parziali: 25-18; 25-18; 25-21.

Under 16 UISP Playoff

To Play Filadelfia Dis - AM Impianti SPB 1-3

Parziali: 25-23; 20-25; 26-28; 22-25.

Under 16 UISP

Coppa UISP Volley Racconigi - Impresa Costruzioni Aiazzone SPB 3-2

Parziali: 16-25; 25-11; 26-24; 23-25; 15-7.

Under 20 UISP Playoff

Monteleone Trasporti SPB - Parella Torino 3-2

Parziali: 25-27; 25-21; 12-25; 25-16; 15-10.

Under 20 UISP Coppa UISP

Lauretana SPB al quarto posto nel girone di Coppa UISP.