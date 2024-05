Si chiude con un sorriso la stagione della Ilario Ormezzano Sai SPB, 3 a 2 sullo Zephyr

Trasferta vincente per i ragazzi della Ilario Ormezzano Sai SPB, che vincono e 3 a 2 sullo Zephyr Mulattieri Valdimagra. 2 punti che sanciscono la fine del campionato dei biellesi a 22 punti totali, a -5 da Alba, la prima delle squadre salve in categorie. Una partita strana da interpretare che ha visto scontrarsi due squadre già retrocesse. Un livello di pallavolo molto altalenante, a tratti di alta qualità ma con degli errori grossolani che spezzano il ritmo.

Lo Zephyr si porta in vantaggio 1 a 0 con una bella prestazione degli schiacciatori di banda, che giocano contro il muro biellese. Subito nel secondo set la reazione bluarancio che riporta in parità la gara e sembra andare verso chiudere anche il terzo. Zephyr rimonta da un parziale di 7 punti e riesce a conquistare il vantaggio. Subito annullato da Frison e compagni, che riescono a rimettere in pari e a vincere il tie break con discreto vantaggio. Un grandissimo plauso per Filippo Sarasino, che ha giocato una bella partita ed è arrivato vicinissimo alla doppia cifra.

Il commento di Filippo Sarasino:“Quella di sabato è stata una partita combattuta, punto per punto, fino al quinto set che ci ha visto uscire vittoriosi. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra preparata, soprattutto con un signor opposto, ma grazie alla nostra correlazione muro/difesa ben solida siamo riusciti a portarci a casa il match.”

Coach Di Lonardo aggiunge: “Una classica partita da fine stagione, abbiamo portato a casa la gara e sono contento per questi due punti. Per il resto, è finita la stagione e voglio solo ringraziare di cuore tutti quelli che in un modo o in un altro mi hanno dato una mano a portare avanti il mio lavoro."

Zephyr Mulattieri Valdimagra - Ilario Ormezzano Sai SPB 2-3

Parziali: 25-19; 20-25; 25-23; 19-25; 11-15.

Tabellino: Avalle 20, Bottigella 1, Debenedetti 0, Frison D. 20, Frison E. 3, Giacobbo 13, Mangaretto 13, Sarasino 9, Scardellato 3, Spinello 0. Libero: Ressia, Vicario. NE: Marchiodi.