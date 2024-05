Ideazione, incisione e stampa: la Biblioteca di Biella al Salone del Libro.

La Cooperativa Solidarietà e Lavoro, con la Biblioteca Civica di Biella e la Biblioteca Civica “Carlo Negroni” di Novara parteciperanno all’edizione numero 36 del Salone Internazionale del Libro di Torino con il laboratorio didattico “Ex Libris”, aperto a tutti, finalizzato a far conoscere le tecniche di stampa a caratteri mobili.

L’appuntamento, rivolto sia agli adulti che ai bambini, avrà luogo venerdì 10 maggio e si svolgerà su due turni, dalle 14:00 alle 16:00 e dalle 16:00 alle 18:00 (si consiglia la prenotazione). In questo laboratorio si potrà approfondire la nascita e l’evoluzione storica delle tecniche di stampa e di conservazione del libro, al fine di comprendere meglio il patrimonio storico conservato in biblioteca e farlo conoscere a un pubblico vasto ed eterogeneo. In particolare verrà posto l’accento sui 150 anni di storia della biblioteca di Biella e della storia della biblioteca di Novara.

Il laboratorio prevede l’ideazione, l’incisione su apposito supporto e la stampa di un ex libris personalizzato da parte del pubblico presente. Si partirà da un disegno riportato sulla matrice, che successivamente verrà inciso a mano con delle sgorbie sotto la supervisione dell’esperto.

I fruitori del laboratorio potranno scegliere se sovrastampare la matrice realizzata su di una cartolina recante il logo della Biblioteca Civica di Biella o di Novara, oppure stampare in formato cartolina l’immagine realizzata su di uno sfondo neutro.

L’attività sarà curata dalla Stamperia Legatoria “Sotto Torchio”, importante realtà nata nel 1995 come “free press” grazie al suo fondatore Alfredo Ghidelli, docente di Graphic Design e Grafiche Speciali presso l’Accademia di Belle Arti di Novara.

INFO: LINGOTTO FIERE TORINO PADIGLIONE 2, M01 L02 Regione Piemonte (Arena Piemonte).