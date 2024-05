Biella protagonista al Torino Jazz Festival 2024: Bolle di Malto Capitale Italiana.

La città di Biella tra i protagonisti del Torino Jazz Festival Piemonte grazie alla collaborazione con l’ottava edizione di Bolle di Malto, la kermesse che dal 2015 ha eletto Biella a Capitale Italiana delle Birre Artigianali.

L’evento “BDM Sour Jazz”, in programma dal 30 agosto al 1° settembre, rappresenta un’esperienza straordinaria ambientata nella suggestiva cornice di Piazza del Monte a Biella e coniuga due pilastri culturali di grande rilevanza: la birra artigianale e la musica jazz. Il suo intento è offrire al pubblico un’esperienza multisensoriale coinvolgente, dove sapori e suoni si fondono in un connubio unico. Al centro dell’iniziativa 3 emozionanti concerti live, eseguiti da artisti di fama internazionale. Le esibizioni saranno accompagnate da degustazioni di prodotti gastronomici tipici del territorio, oltre che dalle birre artigianali, che si distinguono per la loro ricca varietà di gusti e aromi, con un’attenzione particolare alle birre acide.

Nel 2023 la kermesse delle “bolle” ha raggiunto una serie di obiettivi estremamente importanti con oltre 100.000 presenze registrate, 30 relatori per gli Stati Generali della Birra, 40 ore di musica dal vivo. Tutti numeri che si intende ampiamente superare per la nuova edizione che si terrà nel capoluogo biellese dal 26 agosto al 2 settembre 2024, coinvolgendo un’area complessiva ancora più estesa degli anni passati e con moltissime novità.

L’ingresso al BDM Sour Jazz sarà prenotabile a partire dal 1° giugno.

Programma:

Venerdì 30 agosto 2024

Ore 21:30

KOAN JAZZ QUARTET FEAT. ANDREA TOFANELLI



Sabato 31 agosto 2024

Ore 21.30

PIEMONTE JAZZ MESSENGERS



Domenica 1° settembre 2024

Ore 21.30

DIEGO BOROTTI JAZZ TRIO FEAT. KARIMA