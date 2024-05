BIWild alla seconda edizione: torna il festival dei giovani.

BIWILD, il progetto per i giovani nato dai giovani biellesi ideato da Città di Biella, Fondazione BIellezza, Associazione Stilelibero e Fondazione Pistoletto Cittadellarte, presenta la nuova edizione 2024 e il nuovo calendario ricco di appuntamenti dedicati al vivere la comunità attraverso esperienze culturali, creative e multisensoriali che sfruttano le potenzialità di un territorio che vanta storia e bellezze. I giovani, autentici promotori di un rinnovato impegno sociale orientato al futuro, sono il fulcro di un programma dedicato che mira a valorizzare le loro esigenze, sfruttando appieno il loro potenziale e coinvolgendoli attivamente. Nel palinsesto, una serie di attività interconnesse si fondono in un contesto che celebra il legame con la natura, dove l'elemento "Wild", ovvero la “selva”, rappresenta la sfida quotidiana da affrontare attraverso forme espressive contemporanee. Workshop, incontri, eventi musicali, gastronomici e artistici si affiancano ad esperienze pratiche per stimolare la curiosità e coinvolgere il pubblico.

Il progetto, alla sua seconda edizione, pone le basi anche per divenire un punto di riferimento continuativo durante tutto l’anno spingendosi oltre il territorio attraverso uno scambio costante e non temporalmente definito, di progetti e visioni per i giovani, anche in relazione alla designazione di Biella Città Creativa UNESCO.

BIWILD 2024 vedrà susseguirsi diversi appuntamenti speciali a cominciare dal 4-5-6 giugno con la raccolta di workshop e performance legate all’arte in ogni sua forma ideati da Stilelibero, al 7 giugno con la Giornata dell’Arte di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto ormai un appuntamento fisso di inizio estate per i giovani studenti biellesi, fino agli eventi musicali e culturali promossi da Fondazione BIellezza sull’intero territorio.

BIWILD 2024 è un’occasione, un polo interculturale ed interdisciplinare capace di favorire incontri e relazioni attraverso l’arte in tutte le sue forme, l’espressione e consapevolezza di sè e dell’ambiente che ci circonda; un progetto che accresce il senso di appartenenza e di ri-approprazione dei luoghi del territorio, della cultura delle giovani generazioni grazie ad una partecipazione attiva e diretta dei ragazzi.