“Benedicta tu in mulieribus” a Biella il concerto spirituale

La Chiesa della Santissima Trinità, con la Confraternita che ne anima la vita, si prepara a celebrare, domenica 26 maggio, la festa titolare. Inoltre, si avvicina anche la festa di Santa Rita (mercoledì 22 maggio), tradizionale punto di riferimento in Città per i fedeli della Santa.

Nel mese di maggio tutte le sere la parrocchia di Santo Stefano anima la preghiera del Santo Rosario nella chiesa della Santissima Trinità, oppure in altri luoghi significativi per la vita della parrocchia e del Centro.

In un tempo particolarmente ricco per la preziosa chiesa posta in via Italia giunge il Coro da Camera dell'ISSM "Conservatorio Cantelli" è formato da un gruppo di studenti (cantanti o studenti di altre discipline musicali dei corsi di Triennio e Biennio superiore) che desiderano seguire un percorso di particolare approfondimento sul repertorio corale.

Il gruppo ha realizzato numerosi concerti nell'ambito del "FESTIVAL CORALE - NOVARA IN CORO" organizzato dal Conservatorio Cantelli, che si svolge da due anni accademici e si pone l'obbiettivo di valorizzare la musica corale creando sinergie tra gli studenti del Conservatorio e le scuole musicali, i licei musicali e le realtà che si occupano di musica corale presenti sul territorio piemontese.

Nell'ambito del Festival Corale vengono realizzate, oltre a numerosi concerti, anche Master Class di approfondimento su problematiche legate alla coralità e incontri di studio e vari progetti di formazione didattica.

Il coro è diretto dal maestro Giulio Monaco, il quale è curatore anche del festival corale.

Questo il programma proposto:

Bruno Bettinelli (1913-2004) Ave Verum a 4v.

Alessandro Kirschner (1972) Avidamente allargo la mia mano a 4v.

Ola Gjelo (1978) Northern Lights a 4v.

Josquin Des Prez (1450-1521) Ave Maria a 4v.

Tomas Luis De Victoria (1548-1611) O magnum mysterium a 4v.

Claudio Monteverdi (1567-1643) Mentr’io miravo fiso a 5v.

Claudio Monteverdi (1567-1643) Cantate Domino a 6v.

Gregorio Allegri (1582-1652) Miserere mei Deus in doppio coro a 9v.

Giovanni Bassano (1558-1617) Dic nobis Maria a 6v.

Giovanni Bassano (1558-1617) Hodie Christus natus est in doppio coro a 7v.

Giovanni Gabrieli (1557-1612) Jubilate Deo a 8v.

Andrea Venturini (1959) Buonanotte a 4v. femminili

Roberto Padoin (1954) Preghiera a 4v. maschili

Si ricorda che l’ingresso è libero.