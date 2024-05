G7, Pichetto Fratin: "Abbiamo grande responsabilità verso cittadini e Paesi più vulnerabili"

"Il G7 - ha detto il Ministro - è la sede giusta dove programmare azioni per una più efficace lotta al cambiamento climatico e all’inquinamento e per una transizione energetica giusta, inclusiva e sostenibile. Il più sentito ringraziamento - ha aggiunto Pichetto Fratin - va tutti i nostri esperti dei gruppi tecnici che in questi mesi hanno lavorato per fare di questo G7 Clima, Energia e Ambiente un successo sul quale costruire traguardi futuri ancora più ambiziosi".