Basta pressione e consumo di suolo in Valledora.

È possibile coniugare sviluppo di un territorio e smaltimento dei rifiuti? Certo che è possibile, purché si tenga conto di vocazioni, ecosistema, situazione oggettiva ed eventuali compensazioni.

Quanto questo equilibrio sia rispettato nei disegni che vedono in Cavaglià, nel Basso Biellese, la possibile ubicazione di un termovalorizzatore privato è presto detto: per nulla.

Si tratta di una zona in cui da oltre vent’anni un’area di oltre 7000mq vede il sommarsi di enormi buchi di cave, impianti di trattamento rifiuti in ecoballe, discariche. Avrebbe bisogno del più volte annunciato piano di ripristino regionale e invece, in ossequio al “di male in peggio” la situazione compromessa chiama altre compromissioni.

In quale territorio è inserita quest’area? Da tempo sappiamo che si tratta di zona di ricarica di falda per le acque destinate al consumo umano. Possiamo permetterci di mettere a rischio ulteriormente riserve che si fanno, nell’emergenza climatica, sempre più preziose? D’accordo, non si tratta di una nuova discarica possibile causa di percolati, ma che fine faranno, ad esempio, le ceneri residue di combustione, un terzo del peso dei rifiuti industriali conferiti?

Quali valori vocazionali dal punto di vista turistico-ambientale ha l’area vasta contigua a quella interessata dal possibile impianto? Certamente quella del turismo lento, delle strade ciclabili, del pellegrinaggio dei Cammini, tra cui emerge con forza, negli ultimi anni, quello di Oropa, percorso da un numero sempre crescente di persone, provenienti da tutta Europa. Che effetto potrebbe avere, su questo volano, anche economico, che mette in moto energie virtuose di accoglienza che non sono mordi e fuggi, una ciminiera di 95 metri visibile da ogni parte?

E, per le popolazioni di una vasta area fra tre province, è quantificabile, nel tempo, il rischio dovuto all’esposizione ai fumi?

C’è bisogno di un termovalorizzatore come questo, a Cavaglià? Assolutamente no, visto che è previsto incenerisca soltanto rifiuti industriali. La sua portata è tale che, per soddisfarne la “fame” sarà necessario importarli anche dall’estero. Via gomma, con i conseguenti volumi di traffico pesante nell’area. Nessun rifiuto urbano vi potrà essere conferito. Nessun tubo potrà portare calore alle case dei Cavagliesi, la distanza è eccessiva: il paragone con altri impianti urbani simili, ai confini di grandi città europee, è del tutto incongruo. 200 euro annui, per 10 anni, promessi di supporto alle bollette sono un insulto alla cittadinanza.

È la seconda volta che questa zona vede la presentazione, su terreni purtroppo privati, di un progetto di questo tipo. Ed è la seconda volta che i consulenti incaricati da volontari e Provincia rispondono chiedendo così tante e così profonde modifiche che c’è da domandarsi quale possibilità effettiva ci sia di adeguarlo ai rilievi. Questa volta, per giunta, si propone di costruirlo in zona contigua a un impianto chimico ad alto rischio.

Fra pochi mesi, la multinazionale privata – che non è certo un ente benefico - dovrà dare delle risposte ai rilievi della Provincia. La Regione, intanto, potrebbe varare un Piano di allocazione degli impianti avendo riguardo esclusivamente ai propri rifiuti urbani e industriali. Che abbia almeno il rispetto che si deve a chi, negli anni, ha già dato. Basta pressione e consumo di suolo in Valledora. No all’inceneritore – chiamiamolo col suo vero nome - di rifiuti industriali.

Emanuela Verzella

Candidata al Consiglio Regionale per il Partito Democratico