Salussola: Modifica alla viabilità in via Vigellio. Ecco come

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO il positivo parere positivo reso dall’Ufficio Tecnico comunale in ordine alla fattibilità tecnica del progetto di modifica alla viabilità; VISTO il positivo parere positivo reso dall’Ufficio Finanziario comunale in ordine alla copertura finanziaria delle opere da eseguire; VISTO il nulla osta prot. n. 10522 del 10/05/2024, reso dalla Provincia di Biella quale ente proprietario della strada oggetto di intervento, il quale ricade all’interno del centro abitato del Comune di Salussola,

VALUTATO opportuno procedere alle predette modifiche, che si individuano consone alla regolamentazione della viabilità in ottemperanza alla vigente normativa sulla circolazione stradale;

VISTE le caratteristiche tecniche delle strade interessate e del traffico che vi si svolge;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell’integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione al fine di implementare la sicurezza della circolazione nel tratto di strada in oggetto;

VISTO il d.lgs. 285/1992 "Nuovo codice della strada", ed in particolar modo gli artt. 5, 6 e 7 del medesimo, disciplinante la circolazione stradale e quanto ad essa attinente; VISTO il d.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", recante le disposizioni di dettaglio al suddetto d.lgs. 285/1992;

ORDINA

1) A TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA:

1.1) in via Vigellio del Comune di Salussola, in corrispondenza dell’intersezione con la S.P 143 “ VERCELLESE” fino all’intersezione con via Mafferia e S.P. 312, l’istituzione permanente di:

 ISTITUZIONE LIMITE 30 KM/H dall’intersezione con la rotatoria posta sulla s.p. 143 fino a via Mafferia-s.p.312

 ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI SUPERIORE AI 12 M dall’intersezione con la rotatoria posta sulla s.p. 143 fino a via Mafferia-s.p.312

 ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA dal civico n. 3 al civico n. 7 di via Vigellio

 ISTITUZIONE PERCORSO PEDONALE dal civico 5 per metri 30

 ISTITUZIONE OBBLIGO DI SVOLTA AI MEZZI SUPERIORI AI 12 M posto all’intersezione tra via Mafferia e la s.p. 312

 ISTITUZIONE SEGNALETICA VERTICALE DI PREAVVISO OBBLIGO DI SVOLTA AI MEZZI SUPERIORI AI 12 M posto al civico 544 della s.p. 312

2) ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE: di posizionare:

 istituzione del limite di velocità di 30 km/h dall’intersezione con la rotatoria posta sulla SP 143 Vercellese (km 6+430) fino alla SC denominata Via Mafferia (km 6+075);

 istituzione del divieto di transito ai mezzi con lunghezza superiore a m 12 dalla rotatoria con la SP 143 Vercellese (km 6+430) fino alla SC denominata Via Mafferia (km 6+075). La posa della segnaletica di divieto dovrà essere posta all’intersezione con la SP 320 Massazza - Salussola ;

 istituzione di senso unico alternato e restringimento di carreggiata sulla Via Vigellio (SP 312) limitatamente al restringimento in corrispondenza del civico 5;

 istituzione di obbligo di svolta (sulla SC Via Mafferia) ai mezzi con lunghezza superiore a m 12 posto all’intersezione tra la SP 312 Verrone – Salussola e la SC Via Mafferia;

 istituzione di segnaletica verticale di preavviso obbligo di svolta ai mezzi con lunghezza superiore a m 12 sulla SP 312 Verrone – Salussola all’altezza del km 5+800 circa in direzione Salussola.

DISPONE

1) che sia fatto obbligo a chiunque spetti di fare rispettare la presente ordinanza; 2) che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;

3) che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all’albo pretorio di questa Amministrazione;

4) che la presente ordinanza sia trasmessa all’Ufficio Tecnico comunale, alla Provincia di Biella ed alle locali competenti autorità e pubblici servizi essenziali;

INFORMA

1) che, ai sensi della l. 241/1990:

1.1) l’unità organizzativa responsabile del procedimento è Ufficio Polizia Locale di Salussola

1.2) il responsabile del procedimento è Ispettore della Polizia Locale Dottor SANTI Alessio-Responsabile Ufficio Tecnico Geometra LACCHIA Massimo

1.3) il responsabile dell’adozione del provvedimento finale è Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, Ispettore SANTI Alessio- Responsabile Ufficio Tecnico Geometra LACCHIA Massimo

2) che, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto, avverso il medesimo è alternativamente ammesso:

2.1) entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi della l. 1034/1971;

2.2) entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. 1199/1971.