Sport e solidarietà al Golf Club Cavaglià FOTO

Sport e solidarietà domenica al Golf Club Cavaglià con la Ci.Ti.Elle Golf Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie). Oltre ottanta i partecipanti che hanno contribuito a raccogliere fondi a favore del “Servizio Cani guida dei Lions”. La più fortunata Prisca Rolando che ha vinto un weekend presso il Veridia Resort Torre Chia.Premiati. 1a Categoria: 1° lordo Massimo Stesina Cavaglià 36, 1° Netto Rohan Jay Silva Cavaglià 40, 2° Netto Claudio Noussan Valle D’Aosta 39, 3° Netto Tommaso Falla Albatros Indoor 38. 2a categoria: 1° Netto Alessandro Giancola Cavaglià 46, 2° Netto Luca Zucchetti Cavaglià 43, 3° Netto Stefano Griggio Cavaglià 42. 3a categoria. 1° Netto Flavio Romanelli Des Iles Borromees 53, 2° Netto Patrizia Tallia Cavaglià 43, 3° Netto Anna Maria Lo Conte Cavaglià 42. 1° Ladies Antonella Cavagna Cavaglià 41. 1° Juniores Francisco Miguel De Sousa Cavaglià 41. 1° Seniores Vittorio Bussi Mandria 41.

Sabato il Golf Club Cavaglià ha ospitato l’evento benefico Trofeo Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus (18 buche Stableford 3 categorie). A concludere la giornata, la premiazione e l’estrazione dei numerosi premi della lotteria.Premiati. 1a Categoria: 1° lordo Yuji Takahashi Cavaglià 33, 1° Netto Roberto Revel Cavaglià 40, 2° Netto Giorgio Andrigo Cavaglià 39. 3° Netto Luigi Pautasso Cavaglià 37. 2a categoria: 1° Netto Fulvio Cerutti Des Iles Borromees 45, 2° Netto Cristina Ferla Cavaglià 42, 3° Netto Andrea Naborrini Cavaglià 40. 3a categoria: 1° Netto Simone Prandoni Crema 50, 2° Netto Vincenzo Sieli Crema 42, 3° Netto Raoul Levanti Cavaglià 411° Ladies Maria Jose' Delfino Cavaglià 39. Driving contest buca 5 maschile: Schellino Paolo. Nearest to the pin buca 6 maschile: Takahashi Yuji m. 1,42. Nearest to the pin buca 6 Femminile Ferla Cristina m. 8,77. Nearest to the pin buca 9: Revel Roberto m. 2,10. Nearest to the pin buca 15 Marcianesi Roberto m. 0,40. Due gli appuntamenti settimanali al Golf Club Cavaglià.

Sabato farà tappa il circuito con accesso diretto alla finale nazionale Prosecco Cup by Golf Settimo (18 buche Stableford 3 categorie). Durante la giornata sarà presente una tenda ospitalità con degustazione e assaggi. Dopo la premiazione a seguire rinfresco. Domenica si giocherà la gara GLP Solution (18 buche Stableford), previsti premi ad estrazione. Dopo la premiazione a seguire rinfresco. Mercoledì 22 maggio si disputerà il recupero del The Challenge by Blu Vacanze (18 buche Stableford 3 categorie) con gadget per tutti i partecipanti (tris di palline) e premi ad estrazione. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.