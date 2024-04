Pavignano - Vaglio, Focus quartieri: Mafalda, la spesa come, dove e quando vuoi

Mafalda è la tua Bottega del gusto, dove la qualità e la cortesia vanno a braccetto. Che tu voglia fare la spesa in loco o preferisca comodamente riceverla a casa tua, siamo qui per te! Dai prodotti locali - salumi, pasta, farine, confetture, dolci, caffè, tisane, frutta, verdura - ai consigli su come prepararli al meglio, alla gastronomia preparata da noi, Mafalda è la tua complice in cucina. In bottega potrete trovare anche vaschette già lavorate e tagliate delle vostre verdure preferite in comode vaschette salva spazio ma soprattutto salva tempo. Sono disponibili 2 versioni di grandezza , le troverete ogni giorno in base alla stagionalità e disponibilità dei prodotti.

E non dimenticare i nostri eventi del venerdì dedicati al pesce! E se hai bisogno di organizzare un pranzo o una cena speciale, possiamo anche occuparcene noi.

Sul nostro sito puoi trovare l’elenco dei prodotti disponibili in bottega, e che puoi farti recapitare direttamente dove preferisci!

Ci trovi in Via Provinciale 9 a Ronco Biellese. Ti aspettiamo!

Tel. 389 605 3365

https://www.laspesadamafalda.it/

https://www.facebook.com/laspesadamafalda/?locale=it_IT