Biella, scontro a Chiavazza all'incrocio di via Coda (foto Mattia Baù)

Due auto si sono scontrate nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16,40 a Biella Chiavazza, tra via De Amicis e via Coda. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento.

Sul luogo dell'incidente ora si trovano due volanti della Polizia Locale e il 118 che sta medicando sul posto la conducente dell'auto coinvolta.