Cantiere in Piazza San Paolo, nuovo look per lo snodo dei bus cittadino

Al via i lavori in Piazza San Paolo al fine di trasformare la piazza nell'unico hub dei trasporti del comune di Biella.

Il progetto vale 100.000 euro e prevede 2 banchine in più per i pullman ma non solo: sarà chiuso l'accesso alla piazza da corso Europa, in modo da rendere più fluida la circolazione e saranno installati segnali tattili per i non vedenti, al fine di rendere Biella sempre più inclusiva.