Pavignano - Vaglio, Focus quartieri: Da Vanitosa acconciature vivi un'esperienza di bellezza indimenticabile

Benvenuti da Vanitosa Acconciature, il vostro rifugio di bellezza per capelli! Presso il nostro negozio, offriamo una vasta gamma di servizi per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Dai tagli alla piega, dai trattamenti tecnici personalizzati alle soluzioni per capelli indisciplinati, siamo qui per esaltarne la bellezza naturale. I nostri trattamenti con cheratina garantiscono una chioma liscia e lucente oltre a capelli rinnovati e fortificati. Con servizi di piega a lunga tenuta, lasciate che la vostra acconciatura rimanga perfetta per tutto il giorno. Siate pronti a vivere un'esperienza di bellezza senza precedenti presso Vanitosa Acconciature!

Siamo a Biella in via Ogliaro 53

Telefono: 331 894 2827