Cossato: "La pace e i diritti di cui godiamo non sono scontati ma sono stati conquistati a caro prezzo"

"Siamo in Piazza Angiono a Cossato per celebrare il 79° anniversario della Liberazione. Oggi è una giornata importante per la nostra Nazione ed è doveroso portare un saluto e un ringraziamento a tutti i cittadini presenti, gli amministratori, Sergio Bagnasco, i nostri Carabinieri, Don Fulvio, l'ANPI, tutte le associazioni e alla nostra Filarmonica. Oggi commemoriamo quello storico giorno, il 25 aprile, in cui la popolazione è insorta nelle regioni occupate dai tedeschi e dai fascisti che fu solo l'atto finale di una lunga lotta della Resistenza e degli uomini e donne che hanno combattuto e sacrificato la loro vita per la giustizia. Grazie a loro si sono poste le basi per uno stato libero e democratico. La pace e i diritti di cui godiamo non sono scontati ma sono stati conquistati a caro prezzo. E' importante trasmettere alle nuove generazioni la memoria di quella che è stata la guerra di liberazione, i suoi valori di pace, uguaglianza e pace".