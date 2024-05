Castelletto Cervo, Consiglio Comunale rinviato per un problema informatico

Il Consiglio Comunale di Castelletto, in programma martedì 30 aprile alle 21, è stato rinviato a lunedì 6 maggio per un disguido informatico nella convocazione dello stesso.

A denunciare il fatto la minoranza formata da Fssano, Martinello, Gallotto.“Ancora una volta – dichiara l’opposizione - dobbiamo informare i nostri concittadini di una gravissima mancanza di questa maggioranza. Abbiamo visto la convocazione del 30 aprile sull’albo albo pretorio, ma a noi tale convocazione, come regolamento prevede, non è arrivata nei tempi previsti, A questo punto i abbiamo avvertito il sindaco che la seduta doveva essere annullata. Restiamo basiti ed esterrefatti di questo altro grave fatto e ci chiediamo come sia possibile fare errori di questa entità. Vogliamo e dobbiamo fare sapere cosa accade, e verranno presi provvedimenti seri su questo evento”.

“Si è trattato di un errore informatico nell’invio della convocazione – replica il Sindaco Omar Giletti – Lo stesso 30 aprile, appena me ne sono accoro ho contattato telefonicamente la minoranza, con la quale abbiamo concordato il rinvio del consiglio a lunedì 6 maggio. In questo modo abbiamo rispettato il preavviso di 5 giorni rispetto alla data della seduta, come previsto dal regolamento per la convoca del consiglio”.