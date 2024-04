"Dai balconi ATC di via Lombardia cadono calcinacci" la segnalazione degli inquilini

Gli inquilini delle case ATC di via Lombardia 9 non ce la fanno più: "Abbiamo segnalato la situazione molte volte ma non si interviene. L'intonaco degli androni si stacca e anche dai balconi cadono calcinacci che potrebbero ferire qualcuno. Chiediamo di essere ascoltati e che si proceda col ripristino delle parti fatiscenti"