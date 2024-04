Biella: Asfalto divelto e tombino pericoloso in via Schiapparelli

E' pericoloso per tutti questo tombino affiorante che da settimane causa problemi in via Schiapparelli. L'asfalto è saltato provocando un grosso buco e lasciando il tombino affiorante. L'appello dei residenti esasperati: "Per cortesia mandate qualcuno a riparare".