Festa della Liberazione, a Bioglio una mostra sulla Resistenza in Italia

Doppio appuntamento da non perdere a Bioglio in occasione della Festa della Liberazione. Dal 25 al 28 aprile sarà visitabile una mostra sulla Resistenza in Italia nei locali di Villa Santa Teresa. L'orario di apertura è dalle 15 alle 19. Sabato 27, alle 17, verrà anche presentato “L'Ufficiale ritorna al fronte e...”, scritto da Guido Donati.