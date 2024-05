Amici dell'Ospedale Biella, assemblea per il bilancio consuntivo: si cercano nuovi volontari

Nei giorni scorsi, presso la sede del Cai Biella, si è riunita l’assemblea dell’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella per fare il punto sulla situazione ed approvare il Bilancio Consuntivo 2023. In apertura di seduta, il dott Adriano Guala, socio fondatore e vicepresidente, inaspettatamente, ha rassegnato le dimissioni da Vicepresidente e consigliere per motivi personali; continuerà a partecipare agli incontri e alle attività, quando possibile. Già nell'Assemblea del 2023 aveva dichiarato di continuare a svolgere l'incarico di Vice Presidente, ma ad interim. Continuerà a collaborare come in passato, ma senza incarichi particolari. Rivolge un ringraziamento al Presidente che ha affiancato e del quale ha attivamente sostenuto l'operato durante tutti questi 10 anni.

Tutti i presenti lo hanno caldamente ringraziato con un lungo e sentito applauso, perché è stata una figura fondamentale per la nascita dell’Associazione, costituita dieci anni fa, in data 12 marzo 2014 e subito iscritta all’Anagrafe delle Onlus. IL dott Guala, primario emerito di geriatria, in pensione dal 2006, ha contribuito in maniera determinante a dar vita all’associazione, piu’ di 10 anni fa. In previsione del trasloco, assieme al dr Galligani, dopo vari incontri con dr. Piunti e dott.ssa Flecchia, allora ai vertici dell’azienda ospedaliera, si iniziò a valutare la possibilità di far nascere un ente di ricerca fondi a favore dell’ospedale. Si parlò con il Presidente FCRB dr. Squillario e, col suo appoggio, si avviò il comitato che fece nascere l’Associazione assieme al dott. Pierangelo Ogliaro e la sig.ra Paola Accomazzo Nejrotti ;Dr.Guala Presidente fino al 2017 e poi Vicepresidente fino al 2024. “In realta’ -aggiungono i due amici Guala e Galligani- abbiamo portato avanti in questi 10 anni un vero e proprio tandem di copresidenza”.

In seguito il dott Gabriele Colombera ha letto la relazione del revisore del conto dott Domenico Calvelli e illustrato il rendiconto 2023 che si chiude con un avanzo di € 61.034,00 (in aggiunta ad altri fondi vincolati per acquisto nuove strumentazioni). Erano presenti anche due nuovi volontari, che potranno coadiuvare quelli attuali nelle molteplici attivita’ in itinere , legate al Progetto “La staffetta della generosità biellese” per l’alta Tecnologia in ospedale. Stiamo ricercando volontari nuovi, perché le iniziative legate alla staffetta della generosita’ da maggio in poi saranno molteplici : tutti coloro che desiderano collaborare sono pregati di contattare l’associazione via mail (info@amiciospedaledibiella.org ) oppure telefonicamente la segreteria uff stampa-comunicazioni (tel. 3666811782 ).

Intanto continua la staffetta sportiva che vedra’ il passaggio agli sportivi del nuoto domenica 12 maggio alle ore 16.00 nella piscina comunale, mentre il 23 maggio alle ore 21.00, a Citta’ Studi prendera’ il via la staffetta musicale : il cuore rosso con il logo dell’associazione passera’ ad altri gruppi musicali e alle bande musicali che sposeranno la causa. “L'Associazione Amici dell'Ospedale- conclude il presidente Galligani- con la partenza del progetto Alta Tecnologia e la sala ibrida, da inizio anno 2024 ha subito un'accellerazione nella definizione di una struttura più articolata che ha visto il consolidarsi di certi ruoli e la creazione di altri diventati indispensabili e fondamentali; come un addetto alla comunicazione, un addetto stampa, un addetto alla comunicazione con le aziende, un responsabile commerciale, un consulente per il fundraising. L'obiettivo è ambizioso, ma è un salto di qualità fondamentale per l'Associazione, per il nostro Ospedale, per la città ed il territorio di Biella“.

Il Presidente fa un breve excursus dei dieci anni che sono trascorsi dalla costituzione dell'Associazione, scanditi da alcune date storiche che li hanno caratterizzati. Questo è il secondo anno del quarto triennio: il 1° triennio ha visto la nascita del nuovo Ospedale, dell'Associazione e della realizzazione del primo grande progetto: l'acquisto dei letti; il 2° triennio: periodo di assestamento e di affermazione del ruolo dell'Associazione grazie ad importanti traguardi ( es. Arco a C).Si inizia a parlare di Sala ibrida; il 3°triennio: Emergenza Covid che ha stravolto tutti i programmi, ma che ha visto l'Associazione in prima linea nell'approvvigionamento di attrezzature e presidi per fronteggiare l'emergenza. Il 4°triennio: iniziato con la nuova presidenza della Fondazione Cassa di Risparmio (da Franco Ferraris a Michele Colombo) vede l'avvio della cordata ASL+ Fondazione CRB+Fondo Edo Tempia) per il progetto Alta tecnologia.